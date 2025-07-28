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ترامب: أبلغت نتنياهو أن القتال في غزة يجب أن يكون مختلفا

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تيرنبري (اسكتلندا) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القتال في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب أن يكون مختلفا، وذلك بعد انهيار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، في تعليقات للصحفيين في منتجع الجولف الخاص به في تيرنبري باسكتلندا حيث استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الناس في غزة بحاجة إلى الحصول على الغذاء والأمان في الوقت الحالي. وقال إنه سيناقش الوضع مع ستارمر.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية