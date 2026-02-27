The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: أتوقع إجراء المزيد من المحادثات بشأن إيران الجمعة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 27 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن إيران لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي اليوم الجمعة.

وفي حديثه إلى صحفيين قبل رحلة إلى تكساس، قال ترامب إنه يريد إبرام اتفاق مع إيران، لكنه جدد التأكيد على أنه لا يمكن طهران أن تمتلك سلاحا نوويا.

وتواصلت المحادثات بشأن برنامج طهران النووي هذا الأسبوع في ظل حشد عسكري أمريكي كبير في المنطقة. وقال ترامب إنه لا يريد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكن في بعض الأحيان لا بد من ذلك.

وبحسب مصدر مطلع على الأمر، أرسلت سلطنة عُمان وزير خارجيتها إلى واشنطن اليوم لإجراء مناقشات بشأن الملف إيران مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

