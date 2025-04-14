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ترامب: أتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران سريعا جدا

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على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية، بعد أن ذكر البلدان أنهما عقدا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان يوم السبت واتفقا على الاجتماع مجددا هذا الأسبوع.

وقال ترامب، الذي يهدد بعمل عسكري ما لم يتم التوصل لاتفاق يوقف برنامج إيران النووي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنها اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريعا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال “سنتخذ قرارا بشأن إيران على نحو سريع للغاية”.

كان موقع أكسيوس الإخباري قد ذكر نقلا عن مصدرين مطلعين أن من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

كانت المحادثات التي عقدت في عمان يوم السبت هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأمريكية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021. وقال مسؤولون إنها عقدت في أجواء “مثمرة وهادئة وإيجابية”.

وقال ترامب للصحفيين يوم السبت إن المحادثات الأمريكية الإيرانية مضت على نحو “جيد”، وأضاف “لا شيء يهم حتى تنتهي منها (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها. لكنها مضت على ما يرام. أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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