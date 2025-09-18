The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: أختلف مع بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تشيكرز (إنجلترا) (رويترز) – تشيكرز (إنجلترا) 18 سبتمبر أيلول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك خلال حديثه عقب اجتماع ثنائي يوم الخميس.

وردا على سؤال حول الاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب ترامب “أختلف مع رئيس الوزراء في هذا الشأن، وهو أحد خلافاتنا القليلة في الواقع”.

وقال ستارمر إنه وترامب متفقان على هدف إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف ستارمر “نحن متفقان تماما على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، لأن الوضع في غزة لا يحتمل”.

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأنه ينتظر مغادرة ترامب البلاد ليعترف رسميا بدولة فلسطينية مطلع الأسبوع القادم، أجاب ستارمر “أوضحت موقفي في نهاية يوليو فيما يتعلق بالتوقيت، وهو أمر لا علاقة له بزيارة الدولة هذه”.

وتابع “ناقشت الأمر مع الرئيس، كما هو متوقع، بين زعيمين يحترم كل منهما الآخر ويحبان بعضهما ويريدان التوصل إلى حل أفضل بأمثل طريقة ممكنة”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

