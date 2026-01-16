ترامب: أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم “حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا” في غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “بصفتي رئيسا لمجلس السلام، أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل الأعلى للمجلس، لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية”.

وأضاف “هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي!”.

(تغطية صحفية كريستيان مارتينيز – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)