The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم “حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا” في غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “بصفتي رئيسا لمجلس السلام، أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل الأعلى للمجلس، لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية”.

وأضاف “هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي!”.

(تغطية صحفية كريستيان مارتينيز – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية