ترامب: أرسلت خطابا للقيادة الإيرانية للتفاوض على اتفاق نووي

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من دوينا تشياكو

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران وإنه أرسل خطابا للقيادة الإيرانية يوم الأربعاء يقترح عقد محادثات مع الجمهورية الإسلامية التي يخشى الغرب من أنها تقترب بسرعة من القدرة على صنع أسلحة نووية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس بثت يوم الجمعة “قلت إني آمل أن تتفاوضوا، لأن الأمر سيكون أفضل بكثير بالنسبة لإيران”.

وتابع “أعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة. البديل الآخر هو أن نفعل شيئا، لأنه لا يمكن السماح بامتلاك سلاح نووي آخر”.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة إن طهران لم تتلق الرسالة. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحات ترامب.

ووصفت وكالة نور نيوز المرتبطة بأعلى هيئة أمنية في إيران يوم الجمعة تصريحات ترامب بأنها “عرض مكرر” لا جديد فيه.

وذكرت على منصة إكس “نمط ترامب في السياسة الخارجية: الشعارات والتهديدات والتحرك المؤقت والتراجع!”.

وأضافت “فيما يتعلق بإيران: قال أولا إنه لا يريد المواجهة، ثم وقع على سياسة أقصى الضغوط، ثم فرض عقوبات جديدة، والآن يتحدث عن إرسال رسالة إلى القيادة بدعوة إلى المفاوضات! (هذا) عرض مكرر من أمريكا”.

وردا على ما إذا كان قد بعث بالرسالة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، المناهض القوي للغرب، أجاب ترامب “نعم”.

وقال ترامب “هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريا أو إبرام اتفاق… أفضل إبرام اتفاق لأنني لا أسعى لإيذاء إيران. إنهم شعب رائع”.

وفي المقابلة التي أذيعت يوم الجمعة وأجريت يوم الخميس قال ترامب إنه أرسل الخطاب “أمس” في إشارة بذلك ليوم الأربعاء.

ويخشى مسؤولون غربيون من أن تسلح إيران نوويا سيهدد إسرائيل ودول الخليج العربية المنتجة للنفط ويؤجج سباق تسلح في المنطقة.

وتنفي إيران أي سعي لامتلاك أسلحة نووية.