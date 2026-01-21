The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: أرغب في عقد لقاء بين زعيمي مصر وأثيوبيا لحل نزاع سد النهضة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دافوس 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يرغب في عقد لقاء بين زعيمي مصر وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره كل من مصر والسودان تهديدا خطيرا لإمدادات المياه الحيوية.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

