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ترامب: أعتقد أنني سأرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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1دقيقة

أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها الولايات المتحدة.

وردا على أسئلة للصحفيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب “أعتقد أنني سأفعل”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا أنها تجري مراجعة بشأن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يفرض قيودا على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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