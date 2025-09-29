ترامب: أعتقد أن إيران قد تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‭‭‭‬‬يوم الاثنين إنه يعتقد أن إيران يمكن أن تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات سلام تم توقيعها خلال ولاية ترامب الأولى وقامت إسرائيل بموجبها بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع أربع دول ذات أغلبية مسلمة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حتى إيران يمكن أن تنضم”.

وتابع “أرى أنهم سيكونون منفتحين على ذلك. أعتقد ذلك حقا. يمكن أن يكونوا أعضاء”.

