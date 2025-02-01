ترامب: أمرنا بضربات جوية على مقاتلين بالدولة الإسلامية في الصومال

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه أمر بشن غارات جوية على أحد كبار مخططي الهجمات في تنظيم الدولة الإسلامية وآخرين من التنظيم في الصومال.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشال “هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا”.

وأضاف “الضربات أدت إلى تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها، وقتل العديد من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال”.