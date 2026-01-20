The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: أمريكا تحاول حماية الأكراد في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحاول حماية الأكراد، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين عن حماية حقوق الأكراد في سوريا.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أنا معجب بالأكراد، لكن فقط لكي تفهموا، دُفعت مبالغ هائلة من المال للأكراد، ومُنحوا النفط وأشياء أخرى. لذلك كانوا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، أكثر مما يفعلونه من أجلنا، لكننا متوافقون مع الأكراد، ونحاول حمايتهم”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

