ترامب: أمريكا تحاول حماية الأكراد في سوريا

1دقيقة

واشنطن 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحاول حماية الأكراد، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين عن حماية حقوق الأكراد في سوريا.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أنا معجب بالأكراد، لكن فقط لكي تفهموا، دُفعت مبالغ هائلة من المال للأكراد، ومُنحوا النفط وأشياء أخرى. لذلك كانوا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، أكثر مما يفعلونه من أجلنا، لكننا متوافقون مع الأكراد، ونحاول حمايتهم”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )