ترامب: أمريكا تدمر البحرية الإيرانية

واشنطن أول مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الجيش يغرق البحرية الإيرانية بعد أن دمر تسع سفن حربية حتى الآن و”يلاحق البقية”.

وأعلن ترامب النبأ في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تكثف فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قصفها للجيش الإيراني، ونشرت قاذفات الشبح بي-2 من الولايات المتحدة لاستهداف منشآت الصواريخ الإيرانية المحصنة تحت الأرض بقنابل زنة ألفي رطل.

وقال ترامب إن الهجمات الأمريكية استهدفت أيضا مقر قيادة البحرية الإيرانية، مما أدى إلى تدميره إلى حد كبير.

ويرد الجيش الإيراني بشن هجمات بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت الولايات المتحدة مقتل أول ثلاثة جنود أمريكيين في القتال اليوم الأحد. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة خلال النزاع.

وذكر ترامب، الذي أعلن عن خطط لتدمير البحرية الإيرانية بالكامل، أن ما تبقى من السفن الحربية الإيرانية ستغرق قريبا.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)