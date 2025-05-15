The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ترامب: أمريكا تقترب جدا من إبرام اتفاق نووي مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وإن طهران وافقت “إلى حد ما” على الشروط.

ونقل تقرير مشترك لوكالة فرانس برس (أ.ف.ب) عن ترامب قوله خلال جولة في منطقة الخليج حاليا “نجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران من أجل سلام طويل الأمد”.

واختتمت الجولة الأحدث بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين لحل الخلافات حول برنامج طهران النووي في عمان يوم الأحد، ووفقا لمسؤولين فإنه من المقرر إجراء المزيد من المفاوضات إذ تقول طهران علنا إنها متمسكة بمواصلة تخصيب اليورانيوم.

ورغم حديث إيران والولايات المتحدة عن تفضيلهما للدبلوماسية لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود، فهما لا تزالان منقسمتين بشدة بشأن عدة قضايا سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب أي عمل عسكري مستقبلي.

وانتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تصريحات ترامب التي أدلى بها يوم الثلاثاء ووصف فيها طهران بأنها “القوة الأكثر تدميرا” في الشرق الأوسط.

وقال بزشكيان “يعتقد ترامب أنه يستطيع فرض عقوبات علينا وتهديدنا ثم الحديث عن حقوق الإنسان. الولايات المتحدة هي السبب في جميع الجرائم وعدم الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف “يريد خلق حالة من عدم الاستقرار داخل إيران”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية