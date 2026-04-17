ترامب: أمريكا تمنع إسرائيل من قصف لبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من قصف لبنان مرة أخرى مستخدما لهجة حادة غير معتادة عن حليفة بلاده.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها من ذلك. كفى إلى هذا الحد!”.

وأشار ترامب أيضا إلى أن أي اتفاق أمريكي مع إيران “لا يتوقف على ما سيحدث في لبنان” لكن الولايات المتحدة “ستتعامل مع” وضع مسلحي حزب الله بالطريقة المناسبة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستخرج المواد النووية من إيران. وقال “لا دفع لأي أموال بأي شكل أو وسيلة”.

جاءت منشورات ترامب بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عبور كل السفن التجارية من مضيق هرمز “مفتوح بالكامل” لباقي فترة وقف إطلاق النار.

(إعداد رحاب علاء وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

