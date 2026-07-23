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ترامب: أمريكا ستحمّل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين

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واشنطن 23 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون اليمنيون، الذين أعلنوا هذا الأسبوع فرض حصار بحري على السعودية.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إن الحوثيين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام.

وأضاف “لسوء الحظ، ها هم يبدأون من جديد، حيث أطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. أرجو اعتبار هذا المنشور إعلان أنه إذا كرروا ذلك فستحمّل الولايات المتحدة إيران المسؤولية، باعتبار أن الحوثيين وكلاء أو ممثلون لإيران، وستفرض عقوبات عسكرية كبيرة على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم…”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية