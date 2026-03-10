ترامب: أمريكا ستضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز

reuters_tickers

1دقيقة

10 مارس آذار (رويترز) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر بكثير إذا أوقفت طهران تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي “إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة الأمريكية بقوة أكبر عشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن”.

وأضاف “علاوة على ذلك، سندمر أهدافا يسهل تدميرها، مما سيجعل من المستحيل عمليا على إيران أن يعاد بناؤها كدولة مرة أخرى- سيحل عليها الموت والنار والغضب – لكني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)