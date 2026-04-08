ترامب: أمريكا ستعمل بشكل وثيق مع إيران وسنبحث العقوبات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بعد إعلانه وقف إطلاق النار لأسبوعين إن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع إيران التي شهدت “تغييرا في النظام”، وإنه سيجري بحث تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات مع طهران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “نحن نتحدث، وسنتحدث، مع إيران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات”.

وأضاف أيضا أن أي دولة تزود إيران بأسلحة عسكرية ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على أي سلع تصدرها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم، وأضاف أن العديد من النقاط الواردة في الخطة الأمريكية المؤلفة من 15 بندا وقدمت إلى إيران جرى الاتفاق عليها.

(إعداد سامح الخطيب ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

