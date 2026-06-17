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ترامب: أمريكا ستناقش صواريخ إيران الباليستية ووكلاءها مع دول خليجية

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إيفيان (فرنسا) 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا إن الولايات المتحدة ستناقش مع دول خليجية مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية والجماعات التي تعمل بالوكالة لإيران، وذلك في إطار جهد مواز للاتفاق بين بلاده وإيران.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الرئيس السوري يرغب في استهداف حزب الله “بدقة” داخل لبنان.

وأشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني واشنطن في الأسابيع المقبلة.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية