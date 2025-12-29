The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: أمريكا ستوجه ضربة أخرى لإيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستشن هجمات جديدة على إيران بسرعة إذا عاودت بناء برنامجها النووي الذي ضربته واشنطن في يونيو حزيران.

وأضاف لصحفيين في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا “أسمع أن إيران تحاول معاودة بناء برنامجها النووي، وإذا كان الأمر كذلك، فعلينا أن نقضي عليها. سنوجه لها ضربة قاضية”.

وأردف أنه لا يزال منفتحا على التفاوض على “اتفاق” مع إيران، واصفا إياه بأنه سيكون “أكثر ذكاء”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

