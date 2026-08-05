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ترامب: أمريكا عقدت مفاوضات مع إيران على مدار أمس الثلاثاء

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واشنطن 5 أغسطس آب (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إجراء مفاوضات مع إيران استمرت “طوال اليوم” أمس الثلاثاء، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران “بقوة شديدة” إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وفيما يلي تفاصيل واقتباسات:

• قال ترامب في مقابلة مع برنامج (آت نايت ويذ تريس جالاجر) على شبكة فوكس نيوز “كانت هناك مفاوضات استمرت طوال اليوم”.

• أضاف “نجري مناقشات جيدة جدا”.

• قالت قطر أمس الثلاثاء إن الوسطاء يحرزون تقدما في جهود إنهاء الحرب على إيران، لكن طهران نفت تأكيد ترامب أن هناك محادثات جارية.

• ذكر ترامب أن مضيق هرمز “سيفتح قريبا جدا”، وحذر من أنه سيضرب إيران بقوة إذا لم يحدث ذلك.

• تابع “إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتلقون ضربة قوية جدا”.

• أغلقت إيران مضيق هرمز بعد بدء الحرب. والمضيق ممر مائي رئيسي لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

• بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير شباط، وردت طهران بشن غارات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية.

• أدت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ ذلك الحين إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

• ندد خبراء حقوق إنسان بخطاب ترامب خلال الحرب، وخاصة تهديده باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية ووعيده في أبريل نيسان بتدمير حضارتها.

• حذرت إيران من أنها ستستهدف منشآت طاقة وأخرى اقتصادية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة هذه التهديدات.

• تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن السلوك الإنساني في الحرب شن هجمات على مواقع تعد ضرورية للمدنيين.

• قال خبراء في القانون الدولي بالولايات المتحدة في أبريل نيسان بعد تهديدات ترامب السابقة إن مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جرائم حرب.

(إعداد نهى زكريا وعلي خفاجي للنشرة العربية )

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