ترامب: أمريكا قد ترفع العقوبات المفروضة على تركيا قريبا

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس للصحفيين في البيت الأبيض إنه قد يرفع العقوبات المفروضة على تركيا قريبا جدا إذا سار اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 عام 2019.

ويأمل أردوغان في حدوث انفراجة مع ترامب من شأنها رفع العقوبات.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)