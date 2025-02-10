ترامب: أمريكا قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار في غزة بعد الحالة المتردية لرهائن إسرائيليين

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن صبره بدأ ينفد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن رأى لقطات لإطلاق الجماعة الفلسطينية سراح رهائن إسرائيليين في مطلع الأسبوع، وشبه مظهرهم بناجين من المحرقة.

أثار رد فعل ترامب على رؤية صور الرهائن الثلاثة، الذين بدوا في حالة هزال وضعف عند إطلاق سراحهم يوم السبت، حالة من عدم اليقين بشأن مصير الاتفاق قبل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وعددهم 76.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى نيو أورليانز “إنهم يبدون مثل الناجين من المحرقة. كانوا في حالة مروعة. كانوا في حالة هزال وضعف”. وأضاف “لا أعرف إلى متى يمكننا أن نتحمل ذلك … في مرحلة ما سنفقد صبرنا”.

وقال ترامب عن الرهائن الإسرائيليين “لدينا اتفاق ونحن نعلم ذلك … إنهم (الرهائن) يتقاطرون (يخرجون بأعداد صغيرة)… لكنهم في حالة سيئة حقا”.

وكان الرهائن الثلاثة وهم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين اختطفا من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأور ليفي الذي احتُجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي قد اقتيدوا إلى منصة أقامتها حماس يوم السبت قبل تسليمهم للسلطات الإسرائيلية.

وبدا الرجال الثلاثة في حالة أسوأ من الرهائن الثمانية عشر الآخرين الذين أُطلق سراحهم سابقا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في 15 يناير كانون الثاني بعد حرب استمرت 15 شهرا. كما بدا العديد من السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل نحيفين وهزيلين.

وأضاف ترامب للصحفيين أنه لا يزال ملتزما بشراء الولايات المتحدة لقطاع غزة والاستحواذ عليه بعد رحيل الفلسطينيين عنه أو نقلهم منه، وهو إعلان مفاجئ أدلى به في الرابع من فبراير شباط أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن. وقال ترامب إن دولا أخرى قد تشارك في إعادة بناء أجزاء من غزة.