ترامب: أمريكا قد تنهي حربها في إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة

واشنطن 31 مارس آذَار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تنهي حملتها العسكرية على إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض “سنغادر قريبا جدا”، مشيرا إلى أن الانسحاب قد يتم في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وكان هذا أوضح تصريح يدلى به ترامب حتى الآن بشأن نيته إنهاء حرب دامت شهرا كاملا، أعادت خلاله تشكيل الشرق الأوسط، وعطلت أسواق الطاقة العالمية وغيرت مسار رئاسة الجمهوريين.

وأضاف ترامب أن طهران ليست ملزمة بعقد اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت الدبلوماسية الناجحة شرطا أساسيا لإنهاء الولايات المتحدة الصراع “لا، إيران ليست ملزمة بعقد اتفاق. لا، ليسوا ملزمين بعقد اتفاق معي”.

بل قال ترامب إن شرط إنهاء العملية هو أن تصبح إيران “متخلفة تماما”، أي عاجزة عن امتلاك سلاح نووي في المستقبل القريب.

وأضاف “حينها سننسحب”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)