ترامب: أنظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات شبح مقاتلة من طراز إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “يريدون شراء الكثير من المقاتلات”.

وتابع “أنظر في الأمر. لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة”.

تأتي هذه الصفقة المحتملة في الوقت الذي يعتزم فيه ترامب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

