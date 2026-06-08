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ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار

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8 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل غلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات النهائية بشأن “السلام” جارية.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشال”يتطلع الطرفان، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية حول ‘السلام’ مستمرة، ما لم تعرقلها الجهالة أو الحماقة. وسيظل الحصار قائما وبكامل قوته وتأثيره حتى يتم التوصل إلى ‘اتفاق نهائي’. وينبغي أن تسير الأمور بسرعة”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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