ترامب: إسرائيل وافقت على “خط الانسحاب” وموافقة حماس ستؤذن بوقف إطلاق النار

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسرائيل وافقت على “خط انسحاب أولي” من غزة، مشيرا إلى أنه جرى نقل ذلك لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف ترامب أنه “عندما تؤكد حماس ذلك”، سيكون وقف إطلاق النار ساريا “على الفور” وسيبدأ تبادل الأسرى مما يُمهد الطريق للمرحلة التالية من انسحاب إسرائيل من القطاع الفلسطيني.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)