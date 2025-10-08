ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على اتفاق بشأن غزة

واشنطن (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال “يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وأضاف “هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)