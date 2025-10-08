The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على اتفاق بشأن غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال “يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وأضاف “هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية