ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال “يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وأضاف “هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام”.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من الذكرى الثانية للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأشعل فتيل الحملة الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتقول سلطات غزة إن أكثر من 67 ألف شخص قتلوا، وإن مساحات شاسعة من القطاع قد دُمرت منذ أن بدأت إسرائيل ردها العسكري على هجوم حماس.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فقد قتل نحو 1200 شخص في الهجوم واقتيد 251 رهينة إلى غزة. ومن بين 48 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال ترامب إنه قد يتوجه مطلع الأسبوع إلى مصر، حيث يشارك مفاوضون أمريكيون في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)