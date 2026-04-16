ترامب: إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف لإطلاق النار 10 أيام

واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن زعيمي إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف إطلاق النار عشرة أيام ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش).

ولم يحدد ترامب اليوم الذي سيبدأ فيه وقف إطلاق النار. وقال مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن هويته إن وقف إطلاق النار سيبدأ اليوم الخميس.

وذكر الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري في منشور على منصة تروث سوشال أنه أجرى “محادثات مثمرة” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون. وقال في منشور ثان إنه سيدعوهما إلى البيت الأبيض لإجراء “محادثات هادفة” بين البلدين.

وقال “اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق نار رسمي عشرة أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما”. وأضاف أنه وجه نائبه جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين للعمل مع البلدين لتحقيق سلام دائم.

كما قال “يرغب كلا الجانبين في رؤية السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة!”.

(إعداد أميرة زهران وعلي خفاجي للنشرة العربية )