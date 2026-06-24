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ترامب: إيران أبلغت أمريكا بعدم فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

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واشنطن 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز.

وقدم البلدان، اللذان اختتما جولة أولى من المفاوضات في سويسرا يوم الاثنين، روايات متضاربة حول بنود رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب، من بينها الحوافز المالية لإيران ومسألة السيطرة على مضيق هرمز وحرب إسرائيل في لبنان.

ويواجه ترامب انتقادات في الداخل بسبب الاتفاق، بما في ذلك من متشددين في الحزب الجمهوري المنتمي له.

وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “أبلغت إيران الولايات المتحدة بأنه، على عكس ما تنشره وسائل الإعلام المضللة من أخبار كاذبة، لم تطلب إيران أو تتلقى أي رسوم أو تكاليف تأمين أو أي نوع من الرسوم الأخرى من السفن المارة عبر خلال مضيق هرمز”.

وأضاف “إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي المفاوضات فورا!”.

(إعداد علي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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