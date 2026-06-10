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ترامب: إيران تستغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض “وستدفع الثمن”

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واشنطن 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء إن إيران تستغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق، وعليها الآن أن “تدفع الثمن”، بعد أن تبادلت الدولتان الضربات في المنطقة على الرغم من تقارير عن جهود لمواصلة التفاوض.

وأضاف ترامب “لا تفعل إيران سوى التحدث فحسب، ولا أفعال… استغرقوا وقتا أطول من اللازم في التفاوض على اتفاق كان من شأنه أن يكون رائعا لهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن”.

جاءت تصريحات ترامب في وقت قال فيه مسؤول مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأربعاء في إطار جهود للتوصل لاتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

ولم يتسن بعد التواصل مع ممثلين للبيت الأبيض للحصول على تعليق بشأن منشور ترامب أو الأنباء بشأن المشاورات مع الولايات المتحدة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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