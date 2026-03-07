ترامب: إيران ستتعرض “لضربة قوية جدا” اليوم
7 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستتعرض “لضربة قوية جدا” اليوم السبت، وإنه يدرس توسيع نطاق المناطق والفئات المستهدفة، دون الخوض في التفاصيل.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “اليوم ستتعرض إيران لضربة قوية جدا! ندرس بجدية استهداف مناطق وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط الاستهداف حتى هذه اللحظة، وذلك بسبب سلوك إيران السيئ”.
وأشار أيضا إلى أن إيران اعتذرت لجيرانها عن شن ضربات ضدهم، وهو ما اعتبره استسلاما.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)