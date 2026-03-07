The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: إيران ستتعرض “لضربة قوية جدا” اليوم

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

7 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستتعرض “لضربة قوية جدا” اليوم السبت، وإنه يدرس توسيع نطاق المناطق والفئات المستهدفة، دون الخوض في التفاصيل.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “اليوم ستتعرض إيران لضربة قوية جدا! ندرس بجدية استهداف مناطق وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط الاستهداف حتى هذه اللحظة، وذلك بسبب سلوك إيران السيئ”.

وأشار أيضا إلى أن إيران اعتذرت لجيرانها عن شن ضربات ضدهم، وهو ما اعتبره استسلاما.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

