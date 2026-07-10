ترامب: إيران طلبت منا مواصلة المحادثات وأمريكا وافقت

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10 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في يونيو حزيران “انتهى”.

وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) “طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة ‘المحادثات‘. ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!”.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات هذا الأسبوع، إذ شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنية تحتية عسكرية أمريكية في دول الخليج أمس الخميس عقب هجمات أمريكية على أقاليم ساحلية في جنوب إيران وشرقها.

وتوصلت الدولتان الشهر الماضي إلى اتفاق مؤقت لإنهاء حرب دامت أربعة أشهر وأدت إلى تعطل تدفق إمدادات الطاقة العالمية.

ويشعر ترامب بالإحباط لعجزه عن إنهاء الحرب، وذلك في وقت يستعد فيه الحزب الجمهوري المنتمي إليه الرئيس لخوض انتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق هذا العام وسط ارتفاع أسعار البنزين واستياء الناخبين.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )