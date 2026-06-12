ترامب: اتفاق إيران وشيك والتوتر مستمر في مضيق هرمز

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من باريسا حافظي وحميرة باموق

دبي/واشنطن 12 يونيو حزيران (رويترز) – تزايدت الآمال اليوم الجمعة في إبرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من الممكن أن يتم توقيع اتفاق بحلول مطلع الأسبوع، على الرغم من أن طهران قالت إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن أي اتفاق.

وإذا جرى إتمام الاتفاق فسيكون أهم إنجاز دبلوماسي حتى الآن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل آلاف وارتفاع أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الخميس “توصلنا للتو إلى تسوية رائعة للحرب مع إيران”.

وأضاف “سيفتح المضيق رسميا فور التوقيع، وهو ما قد يحدث قريبا.. قريبا جدا.. ربما في مطلع الأسبوع في أوروبا”. وتابع أن نائبه جيه.دي فانس سيحضر توقيع الاتفاق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي وافق على الاتفاق، قال ترامب “ما أفهمه أن الإجابة هي نعم”.

ودأب ترامب منذ منتصف مارس آذار على القول إن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بات وشيكا.

وتبادل الطرفان الضربات خلال الأيام القليلة الماضية مما هدد بانهيار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل نيسان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال إن أجزاء كبيرة من الاتفاق تم الانتهاء منها، لكن إيران لن تتنازل بشأن خطوطها الحمراء.

وقال “لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه المسألة. هذه قضية مهمة للغاية تراجعها في الوقت الراهن هيئات صنع القرار ذات الصلة”.

* انتعاش الأسواق رغم التوترات

انضمت الأسهم الآسيوية إلى موجة مكاسب عالمية قوية اليوم الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق أخيرا، في حين انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

ومع ذلك، ظلت التوترات شديدة في مضيق هرمز، إذ أسقطت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين إيرانيتين بعد أن حاولت طهران مهاجمة سفن تجارية تمر عبر الممر المائي الحيوي، حسبما قال مسؤول أمريكي.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن الجيش الإيراني منع ناقلة نفط من عبور المضيق، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وجاء إعلان ترامب بعد أن ألغى ضربات عسكرية مزمعة ضد إيران، مشيرا إلى التقدم المحرز في المحادثات.

وقال ترامب للصحفيين “إنها مذكرة تفاهم قوية جدا لكنها مبدئية بعض الشيء”.

وكرر ترامب مرارا أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها للحصول على مثل هذا السلاح.

وتشمل مطالب إيران رفع العقوبات الدولية والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة والاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز.

وقال ترامب في وقت لاحق خلال مؤتمر انتخابي عبر الهاتف “الأمر المهم هو أنه لن تكون هناك أسلحة نووية في إيران. وهذا يعني عدم تطويرها أو شرائها”.

* ضربات متبادلة

قال ترامب في وقت سابق من أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستضرب إيران “بقوة شديدة الليلة” وتريد في نهاية المطاف السيطرة على جزيرة خرج، مركز البنية التحتية النفطية الإيرانية.

وأصبح الصراع مصدر قلق سياسي للبيت الأبيض إذ تظهر استطلاعات الرأي تراجع معدلات التأييد لترامب وسط غضب الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين. وعبر بعض الجمهوريين صراحة عن قلقهم إزاء خسارة الأغلبية في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني بسبب الحرب التي لا تحظى بتأييد واسع.

لكن الاعتبارات السياسية لترامب تشمل أيضا إرضاء مؤيدي اتباع سياسة أكثر حزما مع إيران داخل الحزب الجمهوري باتفاق يغلق الطريق أمام طهران لتطوير سلاح نووي.

وستكون ردود فعل القوى الأخرى في الشرق الأوسط حاسمة أيضا.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتفاق حظي بموافقة دول من بينها إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان بعد محادثات بين بنيامين نتنياهو وترامب إن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم مع إيران.

وتطالب طهران بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان، حيث يستمر القتال في حرب موازية بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)