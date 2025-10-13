ترامب: اتفاق غزة جاء في وقت كانت فيه الحرب “سيئة ومستعرة”

(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جاء في وقته، نظرا لأن العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت “سيئة ومستعرة”.

وقال ترامب في كلمة أمام الكنيست، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “قلت: لم تعد في حالة حرب يا بيبي (نتنياهو).. يمكنك أن تصبح أكثر لطفا”.

وأضاف “أريد فقط أن أهنئك على شجاعتك لتقول: ‘انتهى الأمر، لقد انتصرنا، والآن دعونا نستمتع بحياتنا'”.

