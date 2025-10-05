ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل

1دقيقة

(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن اتفاقه لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يشكل صفقة عظيمة لإسرائيل.

ورحب ترامب برد من حركة حماس قالت فيه إنها تقبل بعض الأجزاء الرئيسية في مقترحه المؤلف من 20 بندا بما يشمل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)