ترامب: اتفاق غزة وشيك وعودة الرهائن قد تكون قريبة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

وأضاف ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للجولف في نيويورك “يبدو أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، أعتقد أنه اتفاق يعيد الرهائن وينهي الحرب”. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز إن ترامب سيلتقي مع نتنياهو يوم الاثنين في الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى إطار عمل لاتفاق. وألقى نتنياهو كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وفي الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن الاقتراح تسلمه يوم الثلاثاء مسؤولون من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الخطة الأمريكية تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، بما في ذلك القتلى، وعدم شن أي هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل “التعايش السلمي”.

وأثارت إسرائيل غضب القطريين بشنها غارة جوية على أهداف تابعة لحماس في العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من سبتمبر أيلول.

وذكر ترامب، الذي يظل الحليف الأقوى لإسرائيل على الساحة الدولية، أنه أجرى يوم الخميس محادثات مع ممثلين من عدة دول في الشرق الأوسط بالإضافة إلى نتنياهو.

وبدأت حرب غزة عندما اجتاح مقاتلون من حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. ولا يزال حوالي 48 رهينة داخل القطاع، ويعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وذكر مسؤولو صحة فلسطينيون أن الرد العسكري الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 65 ألف شخص في غزة وخلف دمارا واسعا في القطاع.

(إعداد محمود سلامة وبدور السعودي ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير)