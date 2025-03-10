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ترامب: اعتقال الطالب المؤيد للفلسطينيين بجامعة كولومبيا سيتبعه اعتقالات أخرى

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن اعتقال طالب دراسات عليا فلسطيني لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك سيتبعه اعتقالات أخرى.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “هذا هو الأول من بين الكثير من الاعتقالات المقبلة. نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى بأنحاء البلاد ممن شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا. لن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك. كثيرون منهم ليسوا طلابا بل محرضين مأجورين. سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلدنا، ولن يعودوا مرة أخرى أبدا”.

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