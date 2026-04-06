ترامب: اقتراح وقف إطلاق النار مع ايران “خطوة بالغة الأهمية”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة درست مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما في الحرب مع إيران، واصفا هذه الخطوة بأنها “بالغة الأهمية”.

وقال ترامب للصحافيين على هامش فعالية لمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض “إنه مقترح مهم، وخطوة مهمة. صحيح أنه ليس جيدا بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية”.

وأشار إلى أن الوسطاء “يفاوضون الآن وسنرى ما سيحدث”.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد البيت الأبيض وجود اتفاق قيد الدرس لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، لكن ترامب “لم يصادق” على المقترح والحرب مستمرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن المقترح “هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل”.

في الوقت نفسه تقريبا، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن طهران رفضت هدنة لإنهاء الحرب، والتي وصفتها بأنها “مقترح أميركي”.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) “في هذا الرد المؤلف من عشرة بنود، رفضت إيران… وقف إطلاق النار وشددت على ضرورة الوقف النهائي للنزاع”.

وتسعى عدة دول لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب المستمرة في يومها الثامن والثلاثين والتي اندلعت إثر هجمات إسرائيلية وأميركية على إيران ردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي فعالية بالبيت الأبيض، تحدث ترامب – بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب وشخصية كرتونية ترتدي زي أرنب عيد الفصح العملاق – عن الجيش الإيراني.

وقال “هذا العدو قوي. ليس بقوة ما كان عليه قبل شهر تقريبا، أؤكد لكم ذلك. في الواقع، هو ليس قويا جدا الآن في رأيي، لكننا سنكتشف ذلك قريبا، أليس كذلك؟”.

وأورد ترامب أيضا إنه لو كان الأمر بيده، لصادر نفط إيران، لكن “للأسف، الشعب الأميركي يريد عودتنا إلى الوطن” وإنهاء الحرب.

وأضاف “سأحتفظ بالنفط، وسأجني الكثير من المال”.

