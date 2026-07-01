ترامب: الأمور مع إيران تمضي بنحو جيدا جدا

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واشنطن أول يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن أحدث الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد.

وذكر ترامب للصحفيين قبل مغادرته في رحلة “عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام. عقدوا اجتماعات جيدة جدا، وسنرى ما سيحدث”.

وذكر مصدر على دراية مباشرة بالمحادثات ومسؤول إيراني أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا محادثات فنية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المصدر إن جاريد كوشنر صهر ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف التقيا رئيس وزراء قطر، الذي يؤدي دور الوسيط في المحادثات إلى جانب باكستان، لتمهيد الطريق للمفاوضات، لكنهما لن يحضرا المناقشات.

وأضاف “نمضي بنحو جيد جدا”.

وتابع قائلا إن إيران “قطعت شوطا طويلا… أعتقد أن الأمور على ما يرام”.

(إعداد مروة سلام ورحاب علاء ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)