ترامب: الاتفاق الجديد مع إيران سيكون أفضل من القديم

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 20 أبريل نيسان (رويترز) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران سيكون أفضل من ذلك الذي تسنى التوصل إليه عام 2015 لكبح برنامج طهران النووي.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتقادات من ديمقراطيين وخبراء طاقة نووية بأنه يستعجل المفاوضات بشأن موضوع بالغ التعقيد “الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون أفضل بكثير من خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم “الاتفاق النووي الإيراني”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)