ترامب: الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى وقد نضربهم بقوة الليلة

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أنقرة/دبي 8 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد “انتهى” وإن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة، بعد أن شنت طهران هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج.

وفي تصعيد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، قالت إيران إنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن ضربت القوات الأمريكية أهدافا إيرانية ردا على هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز.

وأدت هذه الهجمات إلى المزيد من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش، وأثرت سلبا على الآمال في تحويل مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو حزيران إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب التي بدأت بضربات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وقال ترامب “إذا أبرمنا اتفاقا مع إيران، فإنني لست متأكدا من أنه سيستمر، لأنني وجدت أنهم أناس غير شرفاء على الإطلاق”.

لكن ترامب لم يقل صراحة إن واشنطن ستستأنف الحرب الشاملة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات بين الجانبين لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم ستستمر أم لا.

* ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم

ردا على سؤال قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي في تركيا حول ما إذا كانت مذكرة التفاهم قد انتهت، قال ترامب “إنه سؤال مثير للاهتمام للغاية. بالنسبة لي، أعتقد أنها انتهت. لا أريد التعامل معهم”.

وقال للصحفيين في أنقرة “إنهم حثالة. أناس مرضى. ويقودهم أشخاص مرضى… بالنسبة لي، فإن التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت”. وأضاف لاحقا “الآن، سأترك مفاوضينا الرائعين يواصلون المحادثات إن أرادوا، لكنني لا أرى جدوى من ذلك. أنا لا أحب هؤلاء الناس، وأنتم تعلمون ذلك”.

وقال مصدر مطلع على محادثات أنقرة إن ترامب لم يكرر تعليقاته بشأن انتهاء الاتفاق المؤقت عندما اجتمع مع قادة حلف شمال الأطلسي في القمة، لكن الرئيس الأمريكي حذر لاحقا من شن ضربات جديدة.

وقال ترامب قبل اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “سأوجه تحذيرا بسيطا: سنضربهم بقوة الليلة”.

كما أدت الأعمال القتالية المتجددة إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات الشحن أن أربع ناقلات نفط وغاز على الأقل عادت أدراجها بدلا من محاولة عبور الممر المائي الذي يُعد طريق حيوي للإمدادات.

وعلى الرغم من أن ترامب تراجع أحيانا عن التهديدات التي وجهها لإيران، ارتفعت أسعار النفط وتراجعت الأسهم بعد تعليقاته الأحدث.

وقفزت أسعار النفط وتراجعت أسواق السندات العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من خمسة بالمئة إلى 78.48 دولار للبرميل مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ أواخر مايو حزيران.

وعلى الرغم من أن الأسعار تقل بكثير عن المستويات القياسية التي تجاوزت 120 دولارا للبرميل والتي سُجلت في ذروة القتال، فإنها كافية لإثارة مخاوف جديدة بشأن التضخم في سوق السندات، لا سيما وأن أشهرا من الصراع أدت إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية.

وبدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بعد أن أثارت تعليقات ترامب موجة عالمية من العزوف عن المخاطرة.

* اتهامات متبادلة بين إيران وأمريكا

قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال الجيش البحريني في وقت لاحق إنه أحبط هجمات إيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق ضربات عسكرية جديدة وألغت إعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت ثلاث ناقلات نفط في المضيق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن من بين الأهداف التي أصابتها الضربات أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري، في محاولة لتكبيد إيران ثمنا باهظا ردا على الهجمات التي شنتها على الناقلات بما ينتهك وقف إطلاق النار.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة “دمرت 28 زورقا الليلة الماضية” وربما تدمر المزيد لاحقا.

وفي تصريحات للصحفيين قبل قمة حلف شمال الأطلسي، قال الأمين العام للحلف مارك روته إن الهجمات الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران “ضرورية للغاية”.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبر منصة إكس إن “تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من تعقيد المحادثات المتوترة أصلا الرامية لإنهاء الحرب.. الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة”.

ونددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية”مقر خاتم الأنبياء” بالضربات الأمريكية ووصفتها بأنها “عمل عدواني سافر”، وهددت “برد ساحق” وحذرت من أن طهران لن تسمح بتدخل أمريكي في إدارة المضيق.

واتهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يضطلع بدور كبير في عملية التفاوض، الولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ولم يكتف في هذا الصدد بالإشارة للضربات العسكرية الأمريكية الأحدث وإنما أشار أيضا لتجديد العقوبات المتعلقة بالنفط وانتهاكات “الترتيبات” الإيرانية في مضيق هرمز والهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف في منشور على إكس “انتهى زمن البلطجة والابتزاز. نحن لسنا ممن يقدمون تنازلات أمام الضغوط”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق بوقوع انفجارات في جزيرة خرج المركز الرئيسي للنفط وفي جزيرة قشم وفي مدينتي سيريك وبندر عباس الساحليتين الجنوبيتين.

وأفادت قناة برس تي.في الإيرانية بسماع عدة انفجارات في جنوب جزيرة خرج. ولم تشر القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة التي تصدّر إيران منها 90 بالمئة من نفطها الخام.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية وأنظمة للمراقبة الساحلية وصواريخ سطح-جو وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى بين المدنيين في إيران.

* إيران تسعى إلى الاستفادة من السيطرة على مضيق هرمز

منح التحكم في الملاحة عبر المضيق طهران نفوذا هائلا وساعدها فعليا على إدخال أقوى جيش في العالم في مأزق.

ويقول المحللون إن طهران تستخدم الهجمات على السفن لتأكيد ذلك النفوذ في أثناء تفاوضها على اتفاق طويل الأمد مع الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في 22 يونيو حزيران ترخيصا عاما للسماح ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس آب. وعند إلغاء هذا الترخيص أمس الثلاثاء، منحت إيران مهلة حتى 17 يوليو تموز لإنهاء أي معاملات.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها خرق للاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

وقالت الوزارة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن إيران ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي.

(إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )