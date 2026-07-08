ترامب: الاتفاق مع إيران انتهى وسنقطع التجارة مع إسبانيا

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران “انتهت”، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران التي وصف قادتها بأنهم “مرضى”.

وذكر خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفا مدريد بأنها “شريك سيء” في حلف شمال الأطلسي.

وألقى الإعلانان المتزامنان بظلالهما على قمة كان يأمل القادة الأوروبيون أن تركز على إظهار الوحدة ودعم أوكرانيا ووضع حد لسلسلة من الخلافات التي تهدد بانهيار الحلف.

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة على إيران وألغت إعفاء يسمح لطهران ببيع النفط وذلك ردا على هجمات استهدفت ثلاث ناقلات. وتمثل هذه أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في حرب لا تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

وقال ترامب عندما سئل عما إذا كانت المذكرة قد انهارت “هذا سؤال مثير جدا للاهتمام. بالنسبة لي، أعتقد أنها انتهت. لا أريد التعامل معهم”.

وأضاف “إنهم حثالة. إنهم مرضى. ويقودهم مرضى”.

وتابع “بالنسبة لي، فإن التعامل معهم مضيعة للوقت”.

وشهدت العلاقات بين واشنطن ومدريد توترا حادا بعدما رفضت إسبانيا مطالب ترامب للدول الأوروبية بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير لتمويل دفاعات الدول نفسها.

وقال ترامب “إسبانيا قضية خاسرة. لا نرغب في أي تعاملات تجارية معها بعد الآن… بالمناسبة، أود قطع العلاقات معها. إسبانيا شريك سيئ في حلف شمال الأطلسي. إنهم لا يشاركون ولا يدفعون. لا أريد أي علاقة مع إسبانيا. يجب قطع جميع أشكال التجارة معها، بما في ذلك الزيارات”.

وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إن تصريحات ترامب لم تفاجئه، وأضاف أن العلاقات الثنائية تعود بالنفع على كلا البلدين.

(إعداد دعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية )