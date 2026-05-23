ترامب: الاتفاق مع إيران تم التفاوض على معظمه

23 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه “جرى التفاوض على جزء كبير” من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران وإنه سيتم فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى الكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “تجري حاليا مناقشة الجوانب النهائية وتفاصيل الاتفاق، وسيعلن عنها قريبا”.

جاء إعلان ترامب عقب مكالمات أجراها مع قادة عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)