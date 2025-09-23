The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحماس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نيويورك (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مجددا دعوته لإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال الحركة تحتجزهم في غزة أحياء وأمواتا.

ودعا ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور. وقال في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة “على من يدعمون السلام أن يتحدوا في المطالبة بإطلاق سراح الرهائن”.

وأردف قائلا “يسعى بعض أعضاء هذه الهيئة (الأمم المتحدة) إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد كأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

