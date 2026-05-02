ترامب: البحرية الأمريكية تتصرف “كالقراصنة” في الحصار البحري على إيران

واشنطن أول مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن البحرية الأمريكية تتصرف “كالقراصنة” في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وجاءت تصريحات ترامب في أثناء حديثه عن استيلاء القوات الأمريكية على سفينة قبل أيام.

وقال ترامب مساء أمس “احتجزنا السفينة والحمولة والنفط. إنها تجارة مربحة جدا. نحن مثل القراصنة.. نوعا ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح.”

واحتجزت الولايات المتحدة بعض السفن التابعة لطهران بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، إضافة إلى سفن حاويات خاضعة لعقوبات وناقلات إيرانية في المياه الآسيوية.

وتمنع إيران مرور معظم السفن عبر مضيق هرمز باستثناء سفنها منذ بداية الحرب، بينما يفرض ترامب حصارا منفصلا على الموانئ الإيرانية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 فبراير شباط. وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أمريكية. وأدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والضربات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ويواجه ترامب، الذي قدم مهلا زمنية وأهدافا متغيرة للحرب التي لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، حملة تنديد واسعة بسبب تصريحاته عن الصراع، ومنها تهديده الشهر الماضي بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها.

وقال خبراء أمريكيون كثيرون الشهر الماضي إن الهجمات الأمريكية على إيران قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب بعد تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير)