ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في “مستقبل غير بعيد”

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن نظيره الصيني شي جينبينغ سيزور الولايات المتحدة قريبا، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على خلفية زيادة الرسوم الجمركية.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين خلال زياته مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن إن نظيره الصيني “سيأتي في مستقبل غير بعيد”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن واشنطن وبكين بدأتا مناقشات بشأن قمة محتملة في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة.

ويحتفل كلا الزعيمين بعيد ميلادهما في حزيران/يونيو.

ولدى عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، باشر ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين لبلاده بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك، مشيرا إلى عجز في الميزان التجاري لبلاده وعدم اتخاذ هذه الدول خطوات كافية لوقف تدفق مخدّر الفنتانيل.

وفي الأسبوع الماضي دعت الصين إلى “حوار” مع واشنطن.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن ترامب زيادة بنسبة 10 بالمئة على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لترتفع نسبتها الإجمالية إلى 20 بالمئة منذ توليه المنصب.

وردّت الصين بإعلانها فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية منها فول الصويا ولحم الخنزير والقمح.

وتوعّدت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، باتّخاذ “كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة” ردّا على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتّحدة على صادراتها من الصلب والألمنيوم.

وتعود آخر زيارة أجراها شي للولايات المتحدة إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقد التقى خلالها الرئيس الديموقراطي جو بايدن في كاليفورنيا في مسعى لاحتواء التوترات المتزايدة بين القوتين العظميين.

دك/ود/بم