ترامب: الصواريخ موجهة نحو إيران وجاهزة للإطلاق إذا استهدفتني

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11 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لشنّ هجمات على إيران في حال أقدمت حكومة طهران على اغتيال الرئيس الأمريكي أو الشروع في الاغتيال.

وقال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) إن هناك “ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجّه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع آلاف أخرى ستتبعها فورا، في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم، باغتيال رئيس الولايات المتحدة، وهو أنا، أو محاولة اغتياله”.

وأضاف “صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد، وجاهز، وقادر، لمدة عام قابل للتمديد، على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )