ترامب: القوات الأمريكية ستبقى حول إيران حتى تلتزم بالاتفاق

2دقائق

9 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جميع السفن والطائرات والعسكريين الأمريكيين سيبقون في مواقعهم عند إيران وحولها حتى تلتزم طهران التزاما كاملا بالاتفاق.

وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشال اليوم الخميس “ستبقى السفن والطائرات والعسكريون الأمريكيون، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية وكل ما هو مناسب وضروري للملاحقة الفعالة وتدمير عدو منهك بالفعل، في مواقعهم عند إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه”.

وقال أيضا “إذا لم يحدث ذلك لأي سبب، وهو أمر مستبعد للغاية، فإن ’إطلاق النار‘ سيكون الأكبر والأفضل والأقوى على الإطلاق”.

وقالت إيران أمس الأربعاء إن المضي قدما في محادثات لإبرام اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة سيكون “غير منطقي” بعد أن قصفت إسرائيل لبنان بأعنف غاراتها حتى الآن أمس مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وكتب ترامب في منشوره “تم الاتفاق منذ فترة طويلة وعلى الرغم من كل الخطابات الكاذبة التي تنفي ذلك، لا أسلحة نووية ومضيق هرمز سيكون مفتوحا وآمنا”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)