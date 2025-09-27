The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة وستستمر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن المحادثات بشأن غزة مع دول في الشرق الأوسط كانت مكثفة.

وأضاف أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على علم بالمحادثات، وقال إن المحادثات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

واجتمع ترامب مع قادة ومسؤولين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في غزة التي تتعرض لهجوم متصاعد من إسرائيل حليفة واشنطن.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب قدم مقترحات لهؤلاء القادة تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي “تستمر المفاوضات المكثفة منذ أربعة أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح. جميع دول المنطقة مشاركة”.

كان ترامب قد تعهد بنهاية سريعة للحرب، لكن لا يزال التوصل إلى حل بعيد المنال بعد ثمانية أشهر من توليه منصبه. وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس لمدة شهرين انتهى عندما قتل 400 فلسطيني في غارات إسرائيلية في 18 مارس آذار.

وكتب ترامب “حماس على دراية كبيرة بهذه المناقشات، وتم إبلاغ إسرائيل على جميع المستويات”. ولم يذكر في منشوره أي تفاصيل أخرى، لكنه وصف المناقشات بأنها “ملهمة ومثمرة”.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب هذا الأسبوع إنه من المرجح حدوث انفراجة بشأن غزة قريبا على الرغم من القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأثارت صور الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد جميع سكان القطاع. ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين وتحقيق للأمم المتحدة إن ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وتصف إسرائيل أفعالها بأنها دفاع عن النفس بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 شخصا كرهائن وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

